Путин сообщил об увеличении военных пенсий в 2020 году

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Президент России Владимир Путин. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Как отметил президент России, в федеральном бюджете предусмотрено, что в течение трёх лет денежное довольствие военных будет ежегодно индексироваться.

Президент России Владимир Путин заявил, что в грядущем 2020 году военные пенсии будут увеличены. Также продолжатся и иные меры социальной поддержки военнослужащих и ветеранов, например будет продолжена выдача жилья нуждающимся военным. Об этом глава государства заявил в ходе заседания коллегии Минобороны, посвящённого подведению итогов года.

Одной из ключевых и традиционно приоритетных для нас задач остается совершенствование системы социальных гарантий военнослужащих. Одновременно увеличатся и военные пенсии. Планируется продолжить выдачу жилищных субсидий, которые хотели бы получить более 70% военнослужащих, нуждающихся в жилье, — заявил президент России.

Он отметил, что за пять лет на эти цели уже было выделено более 218 миллиардов рублей. Ещё 113 направят на это в следующие три года.

Лайф вёл прямую трансляцию итогового заседания коллегии Министерства обороны России.

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