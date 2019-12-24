Житель Мытищ рассказал Лайфу, как нашёл в подъезде младенца: Думал, это пранк

Он смотрел на лежавшую в коробке кроху и не верил своим глазам, пока малыш не пошевелился и не заплакал.

Лайф поговорил с молодым человеком, который сегодня утром обнаружил в подъезде многоэтажки в подмосковных Мытищах плачущего младенца. Он сначала не поверил, что кроху могли бросить, — принял всё за странный розыгрыш.

— Вот здесь ребёнок лежал в коробке... Мы думали, это пранк какой-то. Он шевелился и кричал. Мы вызвали полицию, — рассказал собеседник Лайфа.

По его словам, ребёнку всего два часа от роду. Каких-то травм на теле новорождённой малышки молодой человек не заметил.

Ранее сообщалось, что в кустах возле одного из домов в подмосковном посёлке Дружба также нашли ребёнка. Позднее мать заявила, что оставила девочку, потому что не хотела за ней ухаживать. Малышке и её брату уже нашли новых родителей.