Шойгу рассказал, сколько "антироссийских" учений в год проводит НАТО

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Фото: © LIFE / Павел Баранов

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал, сколько крупных учений антироссийской направленности ежегодно проводит НАТО.

— Ежегодно блоком НАТО в Европе проводится до 40 крупных учений, которые имеют явную антироссийскую направленность, — отметил министр на заседании итоговой коллегии Минобороны.

Также он рассказал, что в Прибалтике развёрнуты американские радиолокационные станции по обнаружению воздушных целей. Они позволяют контролировать воздушное пространство России на глубину до 450 километров.

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