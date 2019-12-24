Наталью Фриске шокировала копия могильного памятника её сестры в кафе — видео

Она намерена судиться с изготовителями скульптуры. В заведении отказались комментировать Лайфу ситуацию.

Сестра умершей от рака певицы Жанны Фриске, 33-летняя Наталья Фриске, увидела копию могильного памятника, которую установили в кафе-ресторане "Фандорин" в подмосковном Королёве.

Наталья Фриске потребовала убрать монумент, но в заведении отказались, объяснив, что это якобы подарок от скульптора, который ушёл из жизни минувшей весной. По словам Натальи, скульптура в точности повторяет памятник, который установлен на могиле её сестры.

— Кто был на кладбище у Жанны, все видят сходство: прямо один в один, даже рост одинаковый, — рассказала женщина на своей странице в "Инстаграме".

По словам Фриске, скульптура пользуется большой популярностью у гостей. Её даже наряжали на Новый год.

— Вот как вы думаете, каково моим родителями вот это всё слышать, — добавила Наталья.

Теперь она намерена судиться. Осталось выяснить, кто изготовитель монумента. Комментировать ситуацию Лайфу в заведении отказались.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин возмутился, что Наталья Фриске копирует образ сестры.