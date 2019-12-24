В Сирии российские Су-57 испытали новые виды ракет и бомб

Как рассказал министр обороны РФ, во время операции по борьбе с террористами в САР были испытаны и иные виды вооружений.

Новейшие российские образцы ракетно-бомбового вооружения были испытаны в Сирии перспективными истребителями Су-57. Об этом в ходе итоговой коллегии военного ведомства с участием президента России Владимира Путина заявил министр обороны страны Сергей Шойгу.

— В Сирии в боевой работе проверили вертолёт Ми-28НМ, беспилотный летательный аппарат "Иноходец" в ударном варианте, новые образцы ракетно-бомбового вооружения истребителя Су-57, — отметил Шойгу.

Как сообщал Лайф, ранее Минобороны России раскрыло подробности боевого применения Су-57 в Сирийской Арабской Республике. Позднее стало известно, что новейшие истребители могут быть оснащены гиперзвуковым оружием.