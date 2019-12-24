Путин назвал уникальной ситуацию, когда у России у первой оказалось новое оружие

В случае с созданием атомного оружия и межконтинентальных ракет СССР приходилось только догонять США.

Президент РФ Владимир Путин отметил уникальность ситуации, которая сложилась в мире в сфере новейшего вооружения. Сейчас Россия является единственным государством-обладателем такого вида оружия, и другие государства вынуждены принимать меры, чтобы поспевать за РФ.

— Мы всегда догоняли. Атомную бомбу создали в США, средств доставки у нас не было, первые межконтинентальные ракеты появились не у нас. Советский Союз только догонял. Сегодня сложилась уникальная ситуация — догоняют нас! Ни в одной стране мира нет гиперзвукового оружия вообще, а континентальной дальности — тем более! — сказал российский лидер на итоговой коллегии Минобороны РФ.

Глава государства подчеркнул, что на этом РФ останавливаться не намерена — уже сейчас отечественные разработчики работают над созданием наземного варианта гиперзвуковой ракеты морского базирования "Циркон". Как отметил Путин, страна будет удерживать лидерство в мире в развитии армии за счёт "минимизации воровства и разгильдяйства" и концентрации на важнейших направлениях.

Ранее в ходе итоговой коллегии военного ведомства президент заявил, что доля современного оружия в ядерной триаде достигла 82%.