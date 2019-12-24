Шойгу рассказал подробности об антироссийском плане НАТО "4 по 30"

По данным главы Минобороны РФ, воплощение проекта идёт полным ходом — по сухопутному компоненту уже всё готово.

Концепция ускоренной боеготовности НАТО, получившая название "Четыре по 30", будет полностью реализована к 2022 году. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на итоговой коллегии военного ведомства.

Антироссийская концепция предполагает, что в случае кризиса 30 механизированных батальонов, 30 авиаэскадрилий и 30 боевых кораблей стран — участниц НАТО будут приведены в полную боеготовность в течение 30 дней. Шойгу напомнил, что инициатором "Четыре по 30" были Соединённые Штаты.

— На 1 декабря по сухопутному компоненту достигнута полная комплектность, по воздушному — 76%, по морскому — 93%. По нашей оценке, полная реализация концепции "четыре по 30" возможна уже к 2022 году, — рассказал глава Минобороны РФ.

Вместе с тем США продолжают увеличивать военный бюджет. По оценке Шойгу, уже в 2020 году он впервые достигнет почти $750 миллиардов, что сравнимо с совокупным годовым военным бюджетом всех стран мира и превышает российский в 16 раз.

Ранее в ходе коллегии Шойгу рассказал, сколько крупных учений антироссийской направленности ежегодно проводит НАТО.