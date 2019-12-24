Арестован генерал-таможенник, у него нашли золотые слитки и сотни тысяч евро

Вместе с начальником Главного управления Федеральной таможенной службы по уголовному делу проходит его заместитель.

Басманный суд Москвы арестовал начальника Главного управления Федеральной таможенной службы России Александра Кизлыка. Он обвиняется по статье о злоупотреблении служебными полномочиями.

— Кизлык обвиняется в том, что его действия способствовали освобождению от уголовной ответственности, а также снижению административной ответственности лиц, совершавших контрабанду денежных средств, — прочитал заключение следователь.

Суд арестовал генерала на 2 месяца. В зале суда следователь заявил, что в результате обысков у Кизлыка нашли 600 тысяч евро, 600 тысяч долларов, дорогие часы и золотые слитки.

Помимо начальника управления ФТС, по уголовному делу проходит его заместитель Алексей Серебро. За злоупотребление должностными полномочиями им грозит до десяти лет колонии строгого режима.

Напомним, Александра Кизлыка и Алексея Серебро задержали накануне после обысков во Внуковской и Домодедовской таможнях.