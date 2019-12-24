Россия за год испытала более 40 образцов нового оружия в Сирии

В местах дислокации российской группировки в САР развёрнута современная военная и социальная инфраструктура.

В начале 2019 года было известно о 316 образцах нового оружия, испытанных во время антитеррористической операции в Сирии. К концу текущего года число испытанных образцов вооружений возросло до 359 единиц. Таким образом, в течение уходящего года российские военные протестировали ещё 43 образца нового оружия. Такие данные привёл в ходе своего выступления на заседании итоговой коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.

— Всего в Сирии мы апробировали 359 образцов современного вооружения, — сказал министр обороны России.

Как сообщал Лайф, ранее Минобороны России раскрыло подробности боевого применения новейших истребителей Су-57 в Сирийской Арабской Республике. Как заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу, также благодаря этим истребителям в Сирии были испытаны новые виды ракет и бомб.