Фигуранту дела о массовых беспорядках в Москве Суровцеву дали 2,5 года колонии

По данным следствия, он поднял секцию металлического ограждения и нанёс ею удар одному из сотрудников Росгвардии.

Тверской суд Москвы признал виновным Сергея Суровцева, который во время незаконного митинга в столице 27 июля ударил металлическим ограждением бойца Росгвардии. Молодого человека приговорили к 2,5 года колонии общего режима.

Суровцев обвинялся в "Применении насилия к представителю власти" (часть 1 статьи 318 УК). Вину признать отказывался.

IT-специалист попал на видео, когда на митинге поднял секцию металлического ограждения и нанёс ею удар командиру одного из батальонов. По данным обвинения, затем Суровцев попытался блокировать передвижение других правоохранителей.

Напомним, массовые беспорядки, о которых идёт речь, стали кульминацией незаконного митинга 27 июля. В этот день незарегистрированные депутаты в Мосгордуму вывели на улицы своих сторонников после того, как их не допустили до выборов из-за обилия ошибок и "мёртвых душ" в подписных листах.

Отметим, что число задержанных после акций 14, 27 июля и 3 августа в Москве в общей сложности превысило сто человек.