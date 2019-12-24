Суд признал виновным Раджабова в участии в массовых беспорядках в Москве

В ходе судебного процесса была доказана вина молодого человека в покушении на применение насилия к сотрудникам полиции.

В Москве суд приговорил к штрафу Самариддина Раджабова, признанного виновным в покушении на применение насилия к представителям власти. Как было установлено в ходе расследования, молодой человек бросил в полицейских бутылку во время массовых беспорядков в столице минувшим летом. Потерпевшими по делу проходили трое полицейских, которые обеспечивали правопорядок в тот день.

В ходе судебного заседания Раджабов признался, что действительно бросил бутылку в сторону полицейских, но попасть якобы ни в кого не хотел. Молодого человека отпустили на свободу в зале суда.

Напомним, массовые беспорядки в Москве стали кульминацией незаконного митинга 27 июля. В этот день незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму вывели на улицы своих сторонников после того, как их не допустили к выборам из-за обилия ошибок и "мёртвых душ" в подписных листах.

Как сообщал Лайф, ранее суд приговорил к двум годам обвиняемого в нападении на силовика 27 июля Данилу Беглеца. Иван Подкопаев, который на несогласованной акции распылил баллончик в лица полицейских, получил три года колонии общего режима.