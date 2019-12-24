В Москве учительница лишилась работы из-за 10 судимостей полной тёзки

Женщина вынуждена каждые полгода ездить в Дагестан, чтобы участвовать в судебных заседаниях, но толку от этого мало.

В 2016 году Диана Гасанова, которая 15 лет проработала учителем младших классов в Москве, подала запрос в родной Дагестан, чтобы получить справку о несудимости. Ответ удивил: у неё насчитали целых десять судимостей. Сначала педагог подумала, что это ошибка, и отнеслась к этому с юмором. Когда же она получила вторую такую же справку, ей было не до смеха.

— На работе с меня требовали справку. Я им рассказала об этой ошибке, они дали время разобраться с этим. Год ждали, но тут была проверка и директору пришлось меня уволить. И это всё затянулось до этого года, — рассказала Лайфу педагог.

Судя по справке, у Дианы были судимости по статьям "Кража", "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств". Преступницей оказалась женщина, которая имела несколько паспортов в Дагестане, в том числе и на имя учительницы. Диана сразу же обратилась в суд. У женщин даже не совпадают номера паспортов — только анкетные данные. Прокуратура также подтвердила, что отпечатки с мест преступлений не совпадают с отпечатками педагога. Однако снимать с женщины чужие судимости отказались.

— У меня сейчас нет заработка, мне нужно платить адвокатам, летать в Дагестан по судам. Работы я лишена. Я всю жизнь была учителем, кроме этого ничего не могу. Суды выносят какие-то нелепые решения, по полгода жду приговоров. Меня гоняют туда-сюда, — рассказала Диана.

Ранее Лайф рассказывал о судах, которые приходится посещать другой учительнице. Она судится с работодателем, который уволили её за архивные фото 18+ 20-летней давности.