Мэрия Красноярска объяснила проведение "самой грустной вечеринки на планете"

Пользователи соцсетей жалеют актёров, которым приходится танцевать перед пустой площадкой.

Красноярские аниматоры готовятся к чемпионату России по фигурному катанию, поэтому танцуют в парке одни. Так телеканалу "360" объяснили в администрации города "самую грустную вечеринку на планете", которую сняли на видео в парке Универсиады.

— Фан-зоны открыли немного заранее для создания праздничного новогоднего настроения у горожан. Не во всех фан-зонах сейчас, к сожалению, очень много народа, — отметили в пресс-службе Администрации Красноярска.

Там также добавили, что в городе сейчас холодно, а открытие площадок выпало на рабочие дни, поэтому мало кто успел их посетить. В фан-зонах, организованных к чемпионату России, будут выступать различные артисты, а аниматоры будут проводить конкурсы и разыгрывать билеты на открытие спортивного мероприятия.

Напомним, видео "самой грустной вечеринки на планете" появилось в Сети 23 декабря. На кадрах видно, что аниматоры в костюмах животных танцуют на сцене в полном одиночестве. В парке нет никого, кроме них.