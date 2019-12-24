"Лично пробовал". Россиянин объяснил Лайфу идею делать оливье в бетономешалке

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Строительную технику для этого специально готовили, но брать салат на корпоратив всё равно не будут.

Идейный вдохновитель необычного способа приготовления оливье Антон Кувшинников рассказал Лайфу, почему они с коллегами засыпали в бетономешалку ингредиенты главного новогоднего салата.

Сам лично пробовал салат. Мы покрывали покрытием специальным пищевым изнутри... Мы чисто под видео делали салат, не для корпоратива. А корпоратив будет без бетономешалки, — рассказал он Лайфу.

Молодой человек работает в отделе корпоративных продаж интернет-магазина оборудования. Так он решил привлечь новых клиентов. Полную версию приготовления салата пообещал опубликовать в соцсетях ближе к Новому году.

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