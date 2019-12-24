Оливье, селёдочка, бильярд. Депутаты рассказали Лайфу, как встретят Новый год

Оказалось, что депутаты не утратили веры в чудеса. Так, Сергей Неверов надеется на приход Деда Мороза в праздничную ночь.

Лайф по традиции поговорил с российскими политиками о том, как они собираются встречать Новый год. Во многом планы депутатов Госдумы оказались схожи: семья, оливье, подарки.

— Всегда с семьёй отмечаю, каждый год. За городом. Оливье, селёдочка, наверное, утка будет, — говорит заместитель председателя Госдумы Александр Жуков и с улыбкой добавляет, что готовить будет не он, а жена.

Лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов рассказал, что на праздничном столе обязательно будет домашний салат оливье, селёдка и холодец, а напитки — по настроению. Новогодняя ночь пройдёт за песнями, разговорами с близкими, играми и просмотром "ящика".

— Новый год будет в кругу семьи... Будем надеяться, что зайдёт Дед Мороз. Я всё-таки живу с верой, что Дед Мороз есть на свете. Это добрая традиция, когда Дед Мороз постучит в дверь или в окно и поздравит с Новым годом, — признался в свою очередь руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов раздаст восьми своим внукам подарки, но для начала их проэкзаменует. В прошлом году, по словам депутата, один из них "прочитал ему блестяще "Бородино", а после в школе получил за это сразу три пятёрки. Как и любой дедушка, главный коммунист страны испытывает гордость за внуков: один отлично знает китайский, другой успешно занимается политикой, третий женился, четвёртый превзошёл его в бильярде.

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