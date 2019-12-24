Заслуженный пилот России — о катастрофе Су-57: Другой сделаем!

Заслуженный пилот России, член Комиссии при Президенте РФ по развитию авиации Юрий Сытник прокомментировал катастрофу Су-57 в Хабаровском крае.
По его словам, это была экспериментальная модель истребителя, сделанная "на разлом", поэтому лётчик, выполняя испытательный полёт, мог загонять машину на сверхрежимы.
— Возможно, пилот заложил такие перегрузки, что истребитель не выдержал. Лётчики-испытатели — они же вообще без головы люди. Если лётчик катапультировался, значит, что-то пошло не так. А машина?! Так это железяка, другую сделают, — заявил заслуженный пилот радиостанции НСН.
Напомним, Су-57 потерпел крушение сегодня утром в Хабаровском крае. Перед столкновением с землёй пилот успел катапультироваться и в результате не пострадал. Позже в СМИ назвали возможную причину катастрофы.
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