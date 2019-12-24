Заслуженный пилот России — о катастрофе Су-57: Другой сделаем!

Во время испытательного полёта лётчик мог заложить критические перегрузки, которые и привели к отказу машины.

Заслуженный пилот России, член Комиссии при Президенте РФ по развитию авиации Юрий Сытник прокомментировал катастрофу Су-57 в Хабаровском крае.

По его словам, это была экспериментальная модель истребителя, сделанная "на разлом", поэтому лётчик, выполняя испытательный полёт, мог загонять машину на сверхрежимы.

— Возможно, пилот заложил такие перегрузки, что истребитель не выдержал. Лётчики-испытатели — они же вообще без головы люди. Если лётчик катапультировался, значит, что-то пошло не так. А машина?! Так это железяка, другую сделают, — заявил заслуженный пилот радиостанции НСН.

Напомним, Су-57 потерпел крушение сегодня утром в Хабаровском крае. Перед столкновением с землёй пилот успел катапультироваться и в результате не пострадал. Позже в СМИ назвали возможную причину катастрофы.