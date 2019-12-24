Заслуженный пилот России — о катастрофе Су-57: Другой сделаем!

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Фото © LIFE / Роман Имполитов

Во время испытательного полёта лётчик мог заложить критические перегрузки, которые и привели к отказу машины.

Заслуженный пилот России, член Комиссии при Президенте РФ по развитию авиации Юрий Сытник прокомментировал катастрофу Су-57 в Хабаровском крае.

По его словам, это была экспериментальная модель истребителя, сделанная "на разлом", поэтому лётчик, выполняя испытательный полёт, мог загонять машину на сверхрежимы.

Возможно, пилот заложил такие перегрузки, что истребитель не выдержал. Лётчики-испытатели — они же вообще без головы люди. Если лётчик катапультировался, значит, что-то пошло не так. А машина?! Так это железяка, другую сделают, — заявил заслуженный пилот радиостанции НСН.

Напомним, Су-57 потерпел крушение сегодня утром в Хабаровском крае. Перед столкновением с землёй пилот успел катапультироваться и в результате не пострадал. Позже в СМИ назвали возможную причину катастрофы.

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