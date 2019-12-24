Оксимирона "уличили в заговоре" по делу участников беспорядков в Москве

Как отметил рэпер, каждый его визит на суд заканчивался освобождением подсудимого, даже если его признавали виновным.

Популярный рэпер Оксимирон вновь пришёл на суд в отношении участника массовых беспорядков в Москве Самариддина Раджабова. И в очередной раз подсудимый был отпущен из-под стражи в зале суда, хоть и признан виновным в покушении на применение насилия к полицейским.

Сам же рэпер заявил, что в соцсетях уже шутят о его участии в некоем "заговоре", ведь Оксимирон приходит лишь на те суды, где фигуранта дела освобождают.

— Мне кто-то вчера в "Твиттере" написал: "Я чувствую заговор. Почему ты всё время подрываешься только на те суды, где людей освобождают? Наверно, ты заранее знаешь", — рассказал с улыбкой рэпер.

Как сообщал Лайф, ранее суд приговорил студента ВШЭ Егора Жукова к трём годам лишения свободы условно за призывы к экстремизму перед массовыми беспорядками в Москве. На судебном процессе по делу Жукова рэпер Оксимирон также присутствовал, а позднее назвал приговор оправдательным.

Напомним, массовые беспорядки в Москве стали кульминацией незаконного митинга 27 июля. В этот день незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму вывели на улицы своих сторонников после того, как их не допустили к выборам из-за обилия ошибок и "мёртвых душ" в подписных листах.