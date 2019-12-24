В Москве в пьяной драке мужчине перерезали горло

За час до смерти он попросил подругу вернуться домой без него, а через час она нашла его с резаными ранами на шее.

В Москве в ходе пьяной драки трое мужчин перерезали горло 25-летнему сопернику. По данным Лайфа, по пути домой Роман встретил своих будущих убийц, у которых попросил сигарету. Мужчины предложили ему выпить вместе с ними.

Далее, как рассказала подруга погибшего, она позвала парня домой, на что тот ответил, что придёт позже, и попросил её вернуться в квартиру. Очевидно вскоре между мужчинами завязался конфликт. Через час Роман перестал выходить на связь, и девушка начала волноваться. Позже она нашла его во дворе с перерезанным горлом.

На место сразу же вызвали полицию и медиков. Романа госпитализировали. В распоряжении Лайфа оказалось видео с моментом госпитализации пострадавшего. Однако жизнь парню спасти не удалось — он скончался на операционном столе.

По словам подруги погибшего, забирать у парня было практически нечего — в карманах у него был дешёвый телефон и 100 рублей наличными. Предполагаемых убийц задержали по горячим следам. Ранее они были судимы за грабёж и причинение тяжкого вреда здоровью. Девушка мужчин опознала.

Ранее в Москве нашли тело женщины с пакетом на голове и связанными руками и ногами. Подозрения пали на брата погибшей.