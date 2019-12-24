Лукашенко рассказал, как сын ставит Путина ему в пример. Даже в хоккее

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его младший сын Николай ставит ему в пример российского лидера Владимира Путина.

— Он часто [говорит]: "Вот видишь, как президент должен поступать", — рассказал Лукашенко в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

По его словам, 15-летний Николай знаком с Путиным "с двух лет". И однажды он даже отказался играть в хоккей в пятёрке отца и захотел играть в команде Путина.

Лукашенко снова назвал сына главным оппозиционером в семье, а также рассказал, что Николай не ставит себя выше сверстников.

— Они [дети] у меня настолько аккуратны и осторожны, что это моё счастье, что мои дети не ходят, растопырив пальцы. Я за этим слежу железно, — заявил белорусский лидер.