Лукашенко пообещал не пропустить танки "на Москву"

Вместе с тем он посетовал, что Белоруссии приходится покупать оружие у России "за собственные деньги".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не позволит танкам проехать из Европы в сторону России. Об этом он сказал в интервью радиостанции "Эхо Москвы". Он назвал свою страну форпостом России.

— Задал президенту (России Владимиру Путину. — Прим. ред.) вопрос: ты же не допускаешь, что мы пропустим танки на Москву, если они оттуда пойдут, образно говоря? Конечно, танками сегодня не воюют. Не с танков начинают, танки — потом. Но я говорю, что, если вдруг кто-то захочет повоевать с Россией, мы же в сторону не отойдём, — сказал Лукашенко.

Он напомнил, что в Белоруссии размещены два российских военных объекта и они находятся там бесплатно. Лукашенко напомнил, что, к примеру, за Байконур Россия платит 200 миллионов долларов.

— Оборона белорусов и россиян — это святое, — сказал президент республики.

Но при этом посетовал, что Минск вынужден покупать оружие у Москвы "за собственные деньги".

В этом же интервью Лукашенко в шутку предложил России войти в состав Белоруссии.