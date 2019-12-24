Путин перечислил законодательные приоритеты на 2020 год

Как отметил президент России, предстоит реализация так называемой регуляторной гильотины.

Президент России Владимир Путин назвал главные направления законодательной деятельности на ближайший год во время встречи с руководством Госдумы и Совета Федерации. Прежде всего законодателям необходимо проработать действенные механизмы привлечения и защиты инвестиций, а также провести актуализацию правил контрольно-надзорной деятельности, именуемой иногда "регулярной гильотиной".

— Среди приоритетов законотворческой повестки на будущий год отмечу улучшение бизнес-климата, создание действенных инструментов для привлечения и защиты инвестиций, которые облегчают создание новых рабочих мест для наших граждан. Предстоит и серьёзный пересмотр, актуализация правил и процедур контрольно-надзорной деятельности по модели так называемой регуляторной гильотины, — сказал Путин.

Как добавил глава государства, важно активно использовать возможности обратной связи, чтобы обеспечить контроль над реализацией принятых решений.

Лайф ведёт прямую трансляцию встречи президента РФ Владимира Путина с руководством Государственной думы и Совета Федерации.