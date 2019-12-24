Подведены итоги дистанционного этапа конкурса "Лидеры России — 2020"

В целом состязание будет состоять из 11 полуфиналов и суперфинала, по итогам которого победителями станут 100 участников.

Почти 3400 человек прошли дистанционный этап конкурса управленцев "Лидеры России — 2020" — флагманского проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей". Промежуточные итоги были объявлены на заседании наблюдательного совета состязания в Кремле.

— Никогда условием победы в конкурсе "Лидеры России" не было назначение. Это не конкурс на должности, это конкурс для отбора резерва, и государство инвестирует в повышение квалификаций деньги на образование и время лучших управленцев в качестве наставников, — рассказал первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ, наставник всероссийского конкурса управленцев Сергей Кириенко.

Он подчеркнул, что каждый финалист должен сам распорядиться полученным опытом и проявить себя. Как пояснил Кириенко, в 2019 году 61 "лидер России" получил новые высокие назначения. В частности, Вячеслав Берзин назначен заместителем губернатора Курской области, Максим Голик вступил в должность исполняющего обязанности министра промышленности и торговли Тверской области, Евгений Грабчак стал замминистра энергетики РФ, Мария Литовко — вице-губернатором Севастополя, Александр Бардалеев — министром экономики Бурятии.

По его словам, после победы начинается основная работа. Именно поэтому так ценны достижения финалистов, которые получили высокие назначения.

Прошедшие дистанционный отбор встретятся в очных полуфиналах, которых будет 11 (8 региональных и 3 специализаций). Региональные пройдут во всех федеральных округах в январе-феврале 2020 года. В суперфинал выйдут 300 конкурсантов. Все они получат образовательный грант в миллион рублей. Победителями конкурса "Лидеры России — 2020" станут 100 участников.

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