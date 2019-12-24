Путин: Основополагающие положения конституции лучше не трогать

Глава государства не исключил внесения небольших поправок, в том числе положений, регулирующих сферы взаимоотношения между муниципальными органами власти.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что основную часть конституции менять нельзя, но время требует внести в главный закон некоторые коррективы. Глава государства сказал об этом на встрече с руководством Госдумы и Совета Федерации.

Председатель нижней палаты Вячеслав Володин на этой встрече выразил мнение о необходимости внести аккуратные изменения в Конституцию РФ. По его мнению, одна из проблем — отсутствие связи между уровнями публичной власти. Глава государства согласился с Володиным, но подчеркнул, что основы трогать нельзя.

— Я думаю, что основополагающие положения конституции лучше не трогать и конституцию лучше не менять... Какие-то вещи, связанные с тем, что жизнь меняется и встают какие-то задачи, которые, мы полагаем, можно было бы отрегулировать по-другому, в том числе взаимоотношения между муниципальными органами власти, государственными органами власти, имея в виду, что должна быть создана единая система публичной власти, — заявил Путин.

Несколько дней назад Владимир Путин заявлял, что в конституции можно отменить оговорку о двух президентских сроках подряд.