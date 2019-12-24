"Я не могу видеть эти рожи". Фадеев рассказал о ненависти Наргиз к России

Продюсер отметил, что его бывшая коллега давно испытывает такие чувства к России.

Певица Наргиз Закирова в интервью Ксении Собчак рассказала, что её дети давно живут в США и даже не думают о возращении. По мнению её старшей дочери, по улицам Москвы ходят медведи. Да и сама Наргиз заявила, что в России она чувствует себя небезопасно.

Бывший продюсер исполнительницы Максим Фадеев, комментируя это, заявил, что давно в курсе её "антироссийских настроений".

— Комментировать Наргиз — это равносильно тому, что комментировать действия Шарикова (персонажа "Собачьего сердца" Булгакова. — Прим. ред.). Её ненависть к России не была секретом для меня, это было главным предметом постоянных скандалов в период нашей с ней работы, — передаёт его слова портал Super.ru.

Музыкант отметил, что Наргиз часто жаловалась на "убогие концертные залы" и нередко, говоря о россиянах, заявляла: "Я не могу видеть эти рожи".

Ранее Лайф сообщал, что 48-летняя Наргиз хочет снова стать матерью.