Лайф публикует видео, как девушка выпала из окна кафе в Москве

Инцидент произошёл в антикофейне Loft Casa Picassa. Пострадавшая упала с высоты второго этажа.

Лайф публикует кадры с камеры видеонаблюдения, установленной в зале антикафе, из окна которого накануне выпала девушка.

По последним данным, инцидент произошёл поздно вечером 23 декабря в антикофейне Loft Casa Picassa на Бауманской улице. Пострадавшая упала с высоты второго этажа.

На кадрах видно, что многие посетители заведения находились уже явно в нетрезвом состоянии. Как только они поняли, что случилось, бросились за помощью.

Ранее Лайф сообщал, что девушка попала в реанимацию с тяжёлой сочетанной травмой.