Ангелина Вовк и её жених решили провести медовый месяц во французском замке

Давний друг и коллега невесты Владимир Березин выразил надежду на то, что свадьба в итоге состоится.

Телеведущая Ангелина Вовк, которая ранее намекнула на предстоящую свадьбу с музыкальным критиком Михаилом Куницыным, планирует провести медовый месяц с молодым мужем во французском замке в Бретани. Об этом рассказал диктор Владимир Березин.

— Ангелина приняла предложение провести медовый месяц в нашем замке, где живёт моя дочь Юлия, которая будет делать свадебную фотосессию Ангелины и Михаила... Главное, чтобы ничего не поменяло планов и свадьба состоялась. Держим кулачки, как говорится, — приводит слова Березина сайт "Дни.ру".

77-летняя телеведущая ранее подтвердила, что Куницын сделал ей предложение руки и сердца. 52-летний возлюбленный также рассказал, что мешает бракосочетанию.

Для Ангелины Вовк это будет уже третий брак. Её первым супругом был диктор Центрального телевидения Геннадий Чертов, они прожили вместе 16 лет. Второй муж телеведущей — художник Индржих Гец, брак с которым продлился 13 лет.