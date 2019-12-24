Попытка развеселить "самую грустную вечеринку планеты" провалилась — видео

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Даже после появления кадров с дискотеки без зрителей в Красноярске туда пришло всего несколько человек.

В Красноярске продолжает работу одна из фан-зон, подготовленных к чемпионату России по фигурному катанию. Площадка получила неофициальное название "самой грустной вечеринки на планете", поскольку артисты честно отрабатывали деньги, но у сцены не было ни одного зрителя.

Сегодняшнее мероприятие радости туда не добавило. Перед сценой собралось не более десяти человек, причём практически все они были коллегами выступающих — в сценических костюмах.

На самом деле, как любой настоящий артист, мы можем выступать при любой публике. Поэтому, несмотря на то что людей совсем мало, мы танцуем на любого зрителя, выкладываемся на все сто и отдаём все свои эмоции, — рассказала одна из участниц выступавшего сегодня танцевального коллектива.

Как рассказал Лайфу автор самого первого видео про "самую грустную вечеринку" Андрей Кочкун, в отсутствии зрительского интереса виноваты не сами зрители или тем более артисты, а организаторы "праздника".

Всего таких площадок в Красноярске установили три. Одна — в центре города на Театральной площади совместно с начавшей там работать новогодней Белой ярмаркой, вторая — на острове Татышева возле городской новогодней ёлки, ну а эту установили тоже на острове Татышева, только в его западной части. Там, где располагался раньше парк Универсиады. Фактически это малолюдное место, и сам парк превратился после универсиады в большую заброшку. Проходил там в субботу и в воскресенье около шести и увидел вот такую картину, — поделился мнением Андрей Кочкун.

Напомним, видео "самой грустной вечеринки на планете" появилось в Сети 23 декабря. На кадрах видно, что аниматоры в костюмах животных танцуют на сцене в полном одиночестве. Позднее в красноярской мэрии объяснили, что открытие площадок произошло заранее для создания праздничного новогоднего настроения у горожан, но выпало на рабочие дни, из-за чего выступления мало кто успел посетить.

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