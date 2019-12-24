Попытка развеселить "самую грустную вечеринку планеты" провалилась — видео

Даже после появления кадров с дискотеки без зрителей в Красноярске туда пришло всего несколько человек.

В Красноярске продолжает работу одна из фан-зон, подготовленных к чемпионату России по фигурному катанию. Площадка получила неофициальное название "самой грустной вечеринки на планете", поскольку артисты честно отрабатывали деньги, но у сцены не было ни одного зрителя.

Сегодняшнее мероприятие радости туда не добавило. Перед сценой собралось не более десяти человек, причём практически все они были коллегами выступающих — в сценических костюмах.

— На самом деле, как любой настоящий артист, мы можем выступать при любой публике. Поэтому, несмотря на то что людей совсем мало, мы танцуем на любого зрителя, выкладываемся на все сто и отдаём все свои эмоции, — рассказала одна из участниц выступавшего сегодня танцевального коллектива.

Как рассказал Лайфу автор самого первого видео про "самую грустную вечеринку" Андрей Кочкун, в отсутствии зрительского интереса виноваты не сами зрители или тем более артисты, а организаторы "праздника".

— Всего таких площадок в Красноярске установили три. Одна — в центре города на Театральной площади совместно с начавшей там работать новогодней Белой ярмаркой, вторая — на острове Татышева возле городской новогодней ёлки, ну а эту установили тоже на острове Татышева, только в его западной части. Там, где располагался раньше парк Универсиады. Фактически это малолюдное место, и сам парк превратился после универсиады в большую заброшку. Проходил там в субботу и в воскресенье около шести и увидел вот такую картину, — поделился мнением Андрей Кочкун.

Напомним, видео "самой грустной вечеринки на планете" появилось в Сети 23 декабря. На кадрах видно, что аниматоры в костюмах животных танцуют на сцене в полном одиночестве. Позднее в красноярской мэрии объяснили, что открытие площадок произошло заранее для создания праздничного новогоднего настроения у горожан, но выпало на рабочие дни, из-за чего выступления мало кто успел посетить.