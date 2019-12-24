Врачи рассказали, чем чаще всего травятся россияне

В последние годы участились случаи отравления синтетическими наркотиками и готовой едой из супермаркетов.

Россияне стали чаще травиться лекарственными препаратами и химическими средствами. К такому выводу пришли журналисты портала News.ru, пообщавшись с врачами скорой помощи.

По словам медиков, чаще всего жители России перебарщивают со снотворными. На втором месте по частоте вызовов при отравлении находятся различные средства бытовой химии.

— Средства для мытья посуды, очистки зеркал и полов. Эти вещества оказываются в желудках по рассеянности. Чаще такое случается с детьми, но и взрослые иногда попадают в нелепые ситуации, — рассказал врач-реаниматолог Михаил Николаев.

По его словам, в последнее время среди молодёжи участились случаи отравления синтетическими наркотиками. Самыми распространёнными симптомами при таком отравлении являются головные боли, рвота, головокружение и в редких случаях — галлюцинации.

Врач скорой помощи Григорий Бобинов заметил, что в последние годы россияне чаще стали травиться готовой едой из магазинов. По его словам, такая еда чаще всего низкого качества, а срок годности быстро заканчивается. При отравлении медик посоветовал не тратить деньги на дорогие препараты. Лучше всего помогают аспирин и обильное питьё, отметил он.

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