Врачи рассказали, чем чаще всего травятся россияне

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В последние годы участились случаи отравления синтетическими наркотиками и готовой едой из супермаркетов.

Россияне стали чаще травиться лекарственными препаратами и химическими средствами. К такому выводу пришли журналисты портала News.ru, пообщавшись с врачами скорой помощи.

По словам медиков, чаще всего жители России перебарщивают со снотворными. На втором месте по частоте вызовов при отравлении находятся различные средства бытовой химии.

Средства для мытья посуды, очистки зеркал и полов. Эти вещества оказываются в желудках по рассеянности. Чаще такое случается с детьми, но и взрослые иногда попадают в нелепые ситуации, — рассказал врач-реаниматолог Михаил Николаев.

По его словам, в последнее время среди молодёжи участились случаи отравления синтетическими наркотиками. Самыми распространёнными симптомами при таком отравлении являются головные боли, рвота, головокружение и в редких случаях — галлюцинации.

Врач скорой помощи Григорий Бобинов заметил, что в последние годы россияне чаще стали травиться готовой едой из магазинов. По его словам, такая еда чаще всего низкого качества, а срок годности быстро заканчивается. При отравлении медик посоветовал не тратить деньги на дорогие препараты. Лучше всего помогают аспирин и обильное питьё, отметил он.

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