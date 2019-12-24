Арестован заместитель генерала-таможенника, у которого нашли золотые слитки

Басманный районный суд Москвы арестовал заместителя начальника управления таможенных расследований и дознания Федеральной таможенной службы (ФТС) Алексея Серебро, который был задержан по обвинению в злоупотреблении полномочиями.
— Избрать в отношении А.Серебро меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 февраля 2020 года, — огласила решение судья.
Ранее сегодня суд избрал аналогичную меру пресечения в отношении начальника Главного управления Федеральной таможенной службы России Александра Кизлыка. Во время обысков у генерала нашли 600 тысяч евро, 600 тысяч долларов, дорогие часы и золотые слитки.
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