"А кто это?" Лайф узнал, как соседи относятся к Бузовой-должнице

Представитель певицы заявил, что долг по коммунальным платежам давно погашен. Правда, он ещё значится в базе судебных приставов.

В своей квартире во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга телеведущая и певица Ольга Бузова появляется крайне редко. Большинство соседей даже не подозревают, что живут в одном доме со знаменитостью. Некоторые из них вовсе заявили, что впервые слышат её имя.

— Когда-то очень давно видел её мой брат здесь в лифте. Где-то пять лет назад, — рассказала Лайфу соседка певицы Ирина.

— Три или четыре года назад её здесь видели, — отметил другой жилец дома.

— Я даже не знаю, кто это. Бузова... не знаю, кто она такая, — призналась проживающая в доме женщина.

Лайфу удалось найти ту самую дверь — она оказалась запечатана. В почтовом ящике — квитанции с уведомлением оплатить коммунальные услуги. В ООО "Управляющая компания "Космосервис центр" подтвердили наличие долга и объяснили, что он образовался по взносам за капитальный ремонт общего имущества.

Напомним, Ольгу Бузову через суд обязали оплатить долги за жилищно-коммунальные услуги за квартиру во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. За телеведущей числилась задолженность в размере чуть более десяти тысяч рублей. Управляющая компания "Космосервис", недолго думая, подала на светскую львицу в суд и выиграла дело.

Позже PR-директор телеведущей Антон Богославский заявил Лайфу, что её долг по плате за коммунальные услуги давно погашен. При этом долг всё ещё значится в базе судебных приставов.