Семья удочерила двух девочек и оказалась наследницей ипотеки на 1,5 млн

Приёмным родителям сообщили, что девочки получают квартиру в Самаре, но про вторую в Чапаевске им рассказали не сразу.

Семейная пара из Самарской области удочерила двух девочек и неожиданно оказалась наследницей долга по ипотеке в 1,5 миллиона рублей. Жилищный кредит взяла в 2013 году родная мать Саши и Насти, а после смерти женщины банк потребовал деньги с новых родителей сестёр.

Родная мать девочек умерла 30 марта 2019 года. Спустя неделю они познакомились с будущими родителями Еленой и Александром. Приёмная мать рассказала Лайфу, что они очень быстро сроднились и уже со второй встречи девочки стали к ним обращаться "мама" и "папа". Семья сразу начала заниматься удочерением. При этом им никто не сказал про ипотеку.

— Нам сказали, есть у них в собственности однокомнатная квартира в трёх долях. Но она с долгами — в ней по коммунальным услугам тысяч 50 долгов. Мы с мужем согласились, потому что это жильё. Бог с ним, мы погасим эти долги. Девчонки вырастут, у них будет какой-то, но угол. Ладно, говорю, справимся как-нибудь. Мы пошли в суд. Открыли наследственное дело. Опека проверяла, что, кроме этих долгов, никаких других долгов нет. Они всё проверили, сказали, что ничего нет, только эта квартира, — говорит собеседница Лайфа.

17 июля, сразу после первого заседания суда, девочки ушли к новым родителям. А в конце августа Елене и Александру сообщили о второй квартире с полуторамиллионным долгом по ипотеке. Семья сразу обратилась в "Россельхозбанк" и узнала, что задолженность за квартиру по закону перешла по наследству к её дочкам. При этом женщина в 2015 году перестала платить по кредиту, из-за чего к основному долгу в миллион рублей прибавилось ещё порядка 350 тысяч рублей штрафа за просрочку платежей. Елена говорит, что пыталась отказаться от квартиры, но банк не идёт ей навстречу.

— Я адекватная мама, неужели я брошу своих детей? Боремся с мужем как можем, у нас же есть и старший сын. Адвокат моя смотрит и говорит, что ошибка приставов есть, опеки есть, а расплачиваться мне, — сетует Елена.

Лайф обратился за комментарием в пресс-службу "Россельхозбанка". В кредитной организации подтвердили, что дети умершей получили не только имущество наследодателя в виде двух квартир в городе Самаре и городе Чапаевске, но и её долги. В банке заверили, что Елена вправе отказаться от наследства, оформив официальный документ. После этого квартира будет продана на торгах, а вырученные деньги направят на выплату ипотеки.

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