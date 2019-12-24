Forbes составил рейтинг самых богатых артистов десятилетия

В список попали Dr. Dre, Jay-Z, U2, Diddy, Кэти Пэрри, Пол Маккартни, Элтон Джон, Леди Гага, Тейлор Свифт и Бейонсе.

Журнал Forbes назвал самых богатых музыкантов за последние десять лет. В него вошли рэперы, артисты поп-сцены и композиторы.

На первом месте оказался американский продюсер Dr. Dre, чьё состояние оценили примерно в 950 миллионов долларов. Музыкант является сооснователем компании Beats Electronics, ему принадлежит 20% акций.

На втором месте списка расположилась американская поп-певица Тейлор Свифт с состоянием в 825 миллионов долларов. Она также заняла первую строчку в рейтинге самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года.

Третью строчку заняла певица Бейонсе. Её состояние оценивается в 685 миллионов долларов. Также в список попали Элтон Джон, Jay-Z, Пол Маккартни, Кэти Пэрри, Леди Гага, U2 и Diddy.

Ранее Forbes составил рейтинг лидеров и лузеров среди миллионеров в уходящем году.