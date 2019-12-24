Ходченкова — о романе со Слепаковым: Если верить слухам, я беременна, как слон

Звезда посетовала, что для пересуд о тайной любви публичным людям достаточно обменяться парой фраз.

Актриса Светлана Ходченкова иронично прокомментировала слухи о романе с бывшим резидентом Comedy Club, шоуменом Семёном Слепаковым. Звезда напомнила, что совсем недавно из-за единственного фото появились слухи о её беременности.

Ходченкова посетовала, что стоит публичным людям обменяться парой фраз на каком-нибудь мероприятии, как их сразу начинают подозревать в романе. Актриса призналась, что уже обсудила со своим предполагаемым возлюбленным слухи.

— Мы обсудили наш гипотетический роман, посмеялись. Юмор — наше всё, только он спасает нас в таких ситуациях. Если верить слухам, я перманентно беременна уже, как слон! Ну сколько можно! — сказала она в интервью журналу OK.

Ранее Ходченкова шокировала фанатов своей смелостью, поделившись снимками топлес из откровенной фотосессии для августовского номера журнала InStyle.