Система ПВО США зафиксировала пролёт Санта-Клауса над Россией

Санта-Клаус начал с России ежегодное рождественское путешествие по миру на своей волшебной летающей упряжке оленей с подарками на борту. Согласно данным Объединённого командования ПВО США и Канады, волшебник уже пролетел над территорией РФ.

На данный момент Санта уже успел доставить подарки более чем двум миллиардам детей.

Рождественская база ВВС в Колорадо с 1955 года следит за маршрутом сказочного персонажа. Сейчас для этого NORAD использует сразу несколько систем: спутники, радары, самолёты-истребители и "Санта-камеры", видео с которых доступно на YouTube. Мерцающий нос оленя Рудольфа стал ориентиром для радаров.

Следить за передвижениями Санта-Клауса может любой человек через сайт Noradsanta. Конечно же, всё это — рождественская история, придуманная в США для поддержания атмосферы праздника в Рождество.

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