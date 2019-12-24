Мужчине удалили почку, которая весила 9,5 кг

Первую почку в 7,5 килограмма британцу вырезали семь лет назад. Вместо неё пересадили донорский орган.

В Великобритании жителю Бейзингстока Дейву Уотли хирурги удалили почку весом 9,5 килограмма и диаметром в 30 сантиметров. Удалённый орган в 120 раз превышает размер обычной почки человека. Сейчас идёт оформление рекорда в Книге Гиннесса, сообщает The Sun.

В 2002 году британцу поставили диагноз: поликистоз почек. Из-за этой болезни почки увеличивались, так как в них образовывались заполненные жидкостью мешочки. Семь лет назад мужчине уже удаляли один из этих органов, он весил 7,5 килограмма. Тогда ему пересадили донорскую почку.

Дейв рассказал, что после операции испытал сильное облегчение, ведь раньше он чувствовал, будто "носил троих детей".

— Они провели огромную работу, и теперь я выгляжу стройнее, — отметил мужчина.

Ранее Лайф сообщал, что хирурги удалили с лица россиянина опухоль весом 1,5 кг.