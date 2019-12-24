В Москве вручили премии регионам за "лучшие практики"

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В Москве прошла церемония вручения премии "Лучшие региональные практики". Оно организовано при поддержке Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

В номинации "Регион возможностей" благодаря повышению транспортной доступности победила Сахалинская область. Московская область одержала победу в номинации "Серебряный возраст". Организаторы конкурса высоко оценили создание мобильных бригад помощи пенсионерам.

Так, в номинации "Регион будущего" победила Республика Башкортостан. Награду победителю вручил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

Здесь нет проигравших. Конкурс задаёт очень много важных акцентов. Нет нерешаемых ситуаций. Все проекты и конкурсы говорят, что главное — интеллект, неравнодушие и хорошая команда. Всегда можно найти ресурсы, чтобы сделать жизнь людей лучше, — отметил Кириенко во время награждения.

Он также добавил, что если у одних регионов что-то получается лучше, то важно это не прятать. По его словам, в России формируется целая библиотека лучших практик, которые подталкивают регионы двигаться вперёд.

Конкурс проводился с целью выявления лучших инициатив и решений проблем в социальной и экономической сферах на региональном уровне. Всего было представлено 11 номинаций, направленных на улучшение уровня жизни регионов.

Ранее в Москве прошла церемония награждения победителей во всероссийском конкурсе "Лига вожатых". В финал вышло 300 работников детских лагерей из 54 регионов страны. Лайф вёл прямую трансляцию с церемонии.

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