В Москве вручили премии регионам за "лучшие практики"

В Москве прошла церемония вручения премии "Лучшие региональные практики". Оно организовано при поддержке Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

В номинации "Регион возможностей" благодаря повышению транспортной доступности победила Сахалинская область. Московская область одержала победу в номинации "Серебряный возраст". Организаторы конкурса высоко оценили создание мобильных бригад помощи пенсионерам.

Так, в номинации "Регион будущего" победила Республика Башкортостан. Награду победителю вручил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

— Здесь нет проигравших. Конкурс задаёт очень много важных акцентов. Нет нерешаемых ситуаций. Все проекты и конкурсы говорят, что главное — интеллект, неравнодушие и хорошая команда. Всегда можно найти ресурсы, чтобы сделать жизнь людей лучше, — отметил Кириенко во время награждения.

Он также добавил, что если у одних регионов что-то получается лучше, то важно это не прятать. По его словам, в России формируется целая библиотека лучших практик, которые подталкивают регионы двигаться вперёд.

Конкурс проводился с целью выявления лучших инициатив и решений проблем в социальной и экономической сферах на региональном уровне. Всего было представлено 11 номинаций, направленных на улучшение уровня жизни регионов.

Ранее в Москве прошла церемония награждения победителей во всероссийском конкурсе "Лига вожатых". В финал вышло 300 работников детских лагерей из 54 регионов страны. Лайф вёл прямую трансляцию с церемонии.