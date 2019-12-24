Пограничники задержали Рыжего Тарзана Дацика при попытке проникнуть в Эстонию

Его задержали при попытке пересечения границы с Эстонией. Жена скандально известного борца говорит, что он хотел помочь знакомому.

Скандально известного бойца MMA Вячеслава Дацика задержали за попытку незаконно пересечь границу России и Эстонии на лодке. Об этом сообщает 47news.

По информации издания, в ночь на воскресенье он вместе со своим знакомым попытался пересечь границу России на резиновой лодке через Нарву. Неподалёку от деревни Переволок их заметили и задержали российские пограничники, которые передали нарушителей полиции.

Около шести утра 24 декабря Дацик был доставлен в ОМВД по Сланцевскому району Ленинградской области, где он на данный момент находится в следственном изоляторе. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное пересечение границы, совершённое группой лиц по предварительному сговору". В ближайшее время суд изберёт меру пресечения.

Жена задержанного, Виктория, сообщила журналистам, что в пятницу вечером к ним домой в Вартемягах зашёл знакомый и попросил помощи — ему надо было "срочно перебраться за границу". До этого мужчина, отец троих детей, ремонтировал семье дом.

— Он [Дацик] думал, на реке лёд и он просто направление покажет. Но река не встала, они поплыли на лодке, а весло сломалось. Их унесло и прибило к эстонской стороне, где их и задержали, — рассказала она.

Вячеслав Дацик, он же Рыжий Тарзан, не в первый раз появляется в новостных сводках. В прошлом он был осуждён за ограбление салонов сотовой связи, но успел бежать в Норвегию на лодке, чтобы попросить политического убежища. Затея не удалась: норвежской полиции не понравилось, когда к ним заявились четверо вооружённых до зубов крепких мужчин, и она не только отказала в убежище, но ещё и задержала Дацика с его товарищами. По решению суда он был приговорён к восьми месяцам тюрьмы, а затем экстрадирован в Россию. В последующем Дацик запомнился тем, что устроил "голый марш" секс-работниц в Санкт-Петербурге, заставил сокамерников бросить курить и научил любить спорт, а российский шоумен Стас Барецкий даже хотел его видеть в качестве актёра в своём запланированном фильме "Брат-3".