В Клинцах мужчина застрелил жену, которая вела ребёнка из школы

В городе Клинцы в Брянской области совершено страшное преступление. Мужчина встретил свою жену у школы № 3 и убил её выстрелом в голову. Информация об этом появилась в местных пабликах. Её подтверждает КП со ссылкой на свой источник. Официальных данных пока нет.

По данным газеты, убита 43-летняя женщина, её 53-летнего супруга увезли в больницу с пулевым ранением, которое он мог нанести себе сам.

Как пишут пользователи соцсетей, женщина вела из школы маленького ребёнка.