Путин провёл встречу с лидером "Справедливой России" Мироновым

Президент Владимир Путин сегодня встретился с главой партии "Справедливая Россия" Сергеем Мироновым. В ходе встречи политики обсудили приоритеты развития страны.
Миронов представил президенту законопроект, согласно которому предлагается снизить входные взносы производителей лекарств в аптечные сети, а для создателей жизненно необходимых медикаментов — вовсе отменить.
— Мы подготовили законопроект, чтобы жизненно важные лекарства в аптеки поступали без входных взносов, а на все остальные — не более пяти процентов, — рассказал лидер партии.
Помимо этого, политик рассказал российскому лидеру о законопроекте, который подразумевает снижение предельных расходов граждан на жилищно-коммунальные услуги.
Ранее президент России Владимир Путин перечислил законодательные приоритеты государства на 2020 год.
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