Медведчук анонсировал запуск межпарламентского диалога "нормандской четвёрки"

Украинский политик выразил надежду, что удастся найти конкретные решения мирного урегулирования конфликта в Донбассе.

Встречи депутатов в рамках парламентского измерения "нормандского формата" могут состояться в Германии в ближайшие месяц — полтора. Такое заявление сделал председатель межфракционного депутатского объединения Верховной рады "Межпарламентский диалог во имя мира: Украина — Россия — Германия — Франция" Виктор Медведчук после встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

— Я думаю, мы встретимся все вместе, чтобы не просто обсуждать и дискутировать, но и предлагать конкретные реальные пути к реализации главного — сделать так, чтобы мирное урегулирование на Украине стало реальностью. А минские соглашения, которые утверждены резолюцией Совета Безопасности ООН, вступили в силу, — отметил Медведчук.

Политик подчеркнул, что считает идею межпарламентского диалога стратегической, так как мир в Донбасе, по его мнению, это главная задача на сегодняшний день. Кроме того, он выразил надежду, что "нормандский формат" поможет наладить отношения между Москвой и Киевом.

Володин, в свою очередь, отметил, что диалог в рамках парламентского измерения нормандского формата "будет основан на принципах невмешательства в дела суверенных государств, на принципах открытости, дружбы и отсутствия двойных стандартов".

Ранее Медведчук сравнил с самоубийством попытку Киева силой вернуть Донбасс.