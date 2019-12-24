Четыре метра и без гирлянд. Лайф узнал, какая ёлка установлена в кабинете Путина

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В распоряжении Лайфа оказались фотографии ёлки, установленной в кабинете президента России Владимира Путина.

<p>Фото © LIFE</p>

Высота праздничного дерева составляет четыре метра. При этом в отличие от многих других ёлок президентская украшена только новогодними шарами, без электрической гирлянды. Как сообщает корреспондент Лайфа, запах от дерева идёт "обалденный".

<p>Фото © LIFE</p>

Также Лайф публикует фотографии ёлки, которую нарядили в президентском корпусе Кремля.

<p>Фото © LIFE</p>

Как видно на кадрах, под деревом уже лежат коробки. Есть ли в них подарки — неизвестно.

<p>Фото © LIFE</p>

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