Рэпера, который парализовал движение на Новом Арбате, задержали на двое суток

На него составлен протокол о нарушении общественного порядка и за несоблюдение правил дорожного движения.

Рэпера Гришу Зирояна, также известного как Ziroy, задержали на 48 часов после того, как он устроил съёмки клипа проезжей части на Новом Арбате. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

— В сети Интернет был опубликован видеоролик, в котором мужчина в сопровождении барабанщиц и видеооператора в нарушение правил дорожного движения шёл по проезжей части улицы Новый Арбат в сторону центра. Также в съёмках данного видеоролика были задействованы автомобили, что в целом повлекло значительное затруднение в движении транспорта, — заявил начальник УИиОС ГУ МВД России полковник внутренней службы Владимир Васенин.

На 23-летнего рэпера составлены административные протоколы по статьям "Нарушение правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения" и "Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлёкших нарушение общественного порядка". Материалы дела будут направлены в суд.

Кроме того, в отношении водителей автомобилей, которые участвовали в съёмках ролика и мешали проезду автомобилистов, также составлены административные протоколы за умышленное создание помех в дорожном движении.

Ранее рэпер в окружении "майбахов" и барабанщиц прошёлся в халате, тапочках и гольфах по Новому Арбату, снимая клип для новой песни "Походка как майбах".