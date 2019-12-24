Российских чиновников предложили пересадить на такси

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Фото © Pixabay

Ранее подобный эксперимент уже проводился в отношении сотрудников Министерства финансов. В тот раз оказалось, что использование такси выходит дороже.

Министерство финансов выступило с предложением использовать для передвижения чиновников агрегаторы такси вместо служебных автомобилей. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов.

Действительно, мы подготовили предложения о том, чтобы посмотреть возможность использовать для автотранспорта, которым пользуются чиновники, агрегаторы такси. Почему бы и нет, — отметил Силуанов в беседе с журналистами.

Министр напомнил, что некоторое время назад подобная работа проводилась в отношении сотрудников Минфина. Тогда выяснилось, что использование такси выходит дороже закупки автомобилей и оплаты труда водителей. По словам Силуанова, сейчас цены изменились и стали более конкурентоспособными.

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