В Златоусте у детей из новогодних подарков украли сладости

Только дома родители обнаружили, что упаковки разорваны, а внутри не хватает конфет, леденцов и шоколадок.

В новогодних наборах, которые подарил маленьким зрителям Дед Мороз на ёлке в театре "Омнибус", родители обнаружили разорванные пакеты и недосчитались сладостей. Соответствующая запись появилась в сообществе "Типичный Челябинск" во "ВКонтакте".

Согласно источнику, на который ссылается автор записи, в каждом наборе был вкладыш с наименованиями конфет и леденцов.

— Театр, как всегда, на высоте, но подарки не соответствуют описанию, вложенному в пакет. Из каждого вытащено по пять и менее наименований. Обидно за ваших детей, — пишет источник.

Некоторые родители жалуются на то, что содержимое набора не соответствовало вкладышу, а упаковка была разорвана.

— Мы получили тоже. Половины нет, все четыре мешка вскрыты были, — говорит один из родителей.

Отмечается, что прокуратура уже начала проверку.