Три человека пострадали во время мощного пожара в Тюмени — видео

Два человека госпитализированы с подозрением на отравление продуктами горения, один — c ожогами.

В трёхэтажном частном доме в Тюмени произошёл мощный пожар, три человека пострадали. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС РФ.

— Пожар возник на крыше, затем огонь перешёл на третий и второй этажи, — рассказали в пресс-службе.

В ликвидации возгорания принимало участие 40 сотрудников МЧС РФ. Трое пострадавших были доставлены в областную клиническую больницу № 1. Отмечается, что у одного имеются ожоги, у двух других подозрение на отравление продуктами горения.