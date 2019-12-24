Музыкант Эд Ширан объявил о паузе в карьере

Ранее музыкант говорил, что планирует провести время со своей супругой, с которой они поженились в 2018 году.

Один из самых успешных музыкантов современности британец Эд Ширан завершил своё мировое турне и теперь, как и обещал, отправляется на заслуженный отдых. Об этом он написал в "Инстаграме".

По словам певца, с момента выхода его третьего студийного альбома Divide в 2017 году ему приходилось непрерывно работать практически без перерыва.

— Поэтому сейчас я просто возьму передышку, буду путешествовать, писать и читать. Меня не будет во всех социальных сетях до тех пор, пока не придёт время для возвращения, — написал он

Ширан благодарит своих поклонников и обещает вернуться с новым материалом, но, когда именно он это собирается сделать, неизвестно. Однако ранее он же говорил, что планирует бездельничать и тратить время на свою супругу, с которой они поженились в августе 2018 года.