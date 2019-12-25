Голикова заявила о снижении смертности в России

Также вице-премьер сообщила, что на модернизацию первичного звена здравоохранения решено потратить около 550 миллиардов рублей.

За период с января по сентябрь текущего года смертность в России снизилась на 1,7% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года. Об этом рассказала заместитель председателя правительства, экс-министр здравоохранения и соцразвития России Татьяна Голикова в эфире телеканала "Россия-1".

Зампред считает, что этот показатель мог бы быть выше, но, вероятно, этого не произошло из-за природных явлений и неправильного кодирования причин смерти.

Также она сообщила, что на модернизацию первичного звена здравоохранения решено потратить около 550 миллиардов рублей. 237 миллиардов уже направлено на решение вопросов по капитальному ремонту. К 1 июля 2020 года необходимо разработать региональные программы по модернизации, заявила Голикова.

В октябре Министерство здравоохранения, ссылаясь на данные Росстата, сообщило, что смертность среди россиян снизилась на 3,1% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года. Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев припугнул губернаторов "весьма и весьма неприятными последствиями", если они продолжат манипулировать региональной статистикой смертности.