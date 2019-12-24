Первый поезд из Москвы в Крым отправился с Казанского вокзала

В Симферополе пассажиров встретят глава региона Сергей Аксёнов и спикер парламента Владимир Константинов.

Первый поезд, который проследует из Москвы в Симферополь по Крымскому мосту, отправился с Казанского вокзала.

Состав отправился 24 декабря в 23:45 по московскому времени. В Симферополь он прибудет 26 декабря в 08:50 по мск. Таким образом, в пути пассажиры проведут 33 часа и пять минут.

Всего в поезде 15 вагонов, включая вагон-ресторан. На симферопольском вокзале пассажиров встретят первые лица Крыма — глава региона Сергей Аксёнов и спикер парламента Владимир Константинов, а также руководители "Росжелдора" и представители общественности.

Ранее президент России открыл передвижение железнодорожного транспорта по Крымскому мосту, он дал старт первому поезду из Санкт-Петербурга в Крым.