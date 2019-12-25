Эксперт назвал страны, которые могут помочь России достроить "Северный поток—2"

Кроме того, он напомнил о советском опыте находить лазейки даже в самых сложных ситуациях.

Газопровод "Северный поток — 2" может быть достроен с помощью Китая или другой страны, где угрозы санкций США воспринимаются не так остро. Такое мнение выразил аналитик по газу Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Сергей Капитонов

— Проблема для "Газпрома" тут скорее в том, что почти все компании-конкуренты и трубоукладчики зарегистрированы в связанных с Западом юрисдикциях, а не в странах-изгоях, для которых дополнительные американские санкции не стали бы чем-то из ряда вон выходящим, — пишет Капитонов в статье, опубликованной Московским центром Карнеги.

При этом он отмечает, что инжиниринговых компаний, которые оказывают подобные услуги во всём мире немного, "но они есть" и находятся как правило в странах с традиционно сильной морской нефтегазодобычей, таких как США, Великобритания, Нидерланды. "Восточный сектор" представлен фирмами из ОАЭ, Малайзии, Китая, даже в Иране есть свой трубоукладчик.

Есть такой и в России, это собственное судно "Газпрома" "Академик Черский", которое сейчас находится в порту Находки и трубоукладочная баржа Fortuna. Первый, соответственно, находится далеко и приступить к работе в Финском заливе не может, а вторая находится совсем рядом, но также не может работать на датском участке из-за технических требований регулятора.

— Поэтому "Газпрому" придётся или пригнать с Дальнего Востока собственное судно, или обратиться за помощью, — продолжает Капитонов.

Также он добавил, что теоретически можно купить подходящее судно через цепочку фирм.

— Да, это дорого: судно-трубоукладчик может стоить и 300 миллионов долларов, и даже 500 миллионов. Но ржавеющая в водах Балтики труба финансово, репутационно да и символически гораздо хуже, — считает эксперт.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что газопровод "Северный поток — 2" будет достроен в любом случае.