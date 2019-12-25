Эксперт назвал страны, которые могут помочь России достроить "Северный поток—2"

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Фото © Nord-stream2.com

Кроме того, он напомнил о советском опыте находить лазейки даже в самых сложных ситуациях.

Газопровод "Северный поток — 2" может быть достроен с помощью Китая или другой страны, где угрозы санкций США воспринимаются не так остро. Такое мнение выразил аналитик по газу Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Сергей Капитонов

Проблема для "Газпрома" тут скорее в том, что почти все компании-конкуренты и трубоукладчики зарегистрированы в связанных с Западом юрисдикциях, а не в странах-изгоях, для которых дополнительные американские санкции не стали бы чем-то из ряда вон выходящим, — пишет Капитонов в статье, опубликованной Московским центром Карнеги.

При этом он отмечает, что инжиниринговых компаний, которые оказывают подобные услуги во всём мире немного, "но они есть" и находятся как правило в странах с традиционно сильной морской нефтегазодобычей, таких как США, Великобритания, Нидерланды. "Восточный сектор" представлен фирмами из ОАЭ, Малайзии, Китая, даже в Иране есть свой трубоукладчик.

Есть такой и в России, это собственное судно "Газпрома" "Академик Черский", которое сейчас находится в порту Находки и трубоукладочная баржа Fortuna. Первый, соответственно, находится далеко и приступить к работе в Финском заливе не может, а вторая находится совсем рядом, но также не может работать на датском участке из-за технических требований регулятора.

Поэтому "Газпрому" придётся или пригнать с Дальнего Востока собственное судно, или обратиться за помощью, — продолжает Капитонов.

Также он добавил, что теоретически можно купить подходящее судно через цепочку фирм.

Да, это дорого: судно-трубоукладчик может стоить и 300 миллионов долларов, и даже 500 миллионов. Но ржавеющая в водах Балтики труба финансово, репутационно да и символически гораздо хуже, — считает эксперт.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что газопровод "Северный поток — 2" будет достроен в любом случае.

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