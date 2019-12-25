В работе VISA и Mastercard произошёл сбой

В работе платёжных систем Visa и Mastercard произошёл сбой. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Отмечается, что неполадки в работе систем начались около 21:32 по московскому времени. Чаще всего на сбои жалуются жители США, Великобритании и Германии. 88% пользователей Visa сообщили, что не могут совершить платежи, 7% рассказали о неполадках в работе банкоматов, а 3% — о сбоях в работе сайта.

Что касается Mastercard, то здесь 77% пользователей испытали трудности с осуществлением платежей, 13% — c работой банкоматов, а 9% — с работой сайта.

В свою очередь, в пресс-службе платёжной системы VISA заявили, что их карты работают в обычном режиме, сообщает РИА "Новости".